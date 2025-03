Evelina Christillin al Gran Galà Hearts: 'Gli sforamenti di bilancio ammazzano il calcio'

Le dichiarazioni di Evelina Christillin

A margine del "Gran Galà Hearts", è intervenuta anche Evelina Cristillin. Di seguito ecco le sue dichiarazioni."Lavorare per 9 anni con 211 federazioni ti permette di avere di fronte il mondo ma vedi come si fa squadra. Sono arrivata ieri sera dall'Arabia Saudita dove sono andata a vedere una partita di calcio femminile, cinque anni fa non potevano guidare e èentrare negli stadi ora hanno dei tornei loro. Se si riuscisse a livello FIFA è di tutti gli stakeholder del calcio a mettere d'accordo tutti con un salary cap, se no si va verso sforamenti di bilancio che poi ammazzano lo sport stesso. Bisogna andare verso la sostenibilità”.