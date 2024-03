Evelinamembro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA ha parlato a Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole:"Napoli per ospitare l’Europeo? Mancano otto anni, c’è tempo per investire e per tenere la competizione in tutta Italia quindi anche al Sud. Mondiale per Club? È ben noto come vengono scelte le squadre, a partire dal 2029 ci sarà un nuovo Ranking: per l’Italia c’è l’Inter qualificata e una tra Juventus e Napoli. La nota della FIFA? Ha spiegato tutto, per ora ci sono 47 punti per la Juventus e 42 per il Napoli, io non posso che augurare al Napoli di andare avanti e magari andarci lei al Mondiale. Dobbiamo tifare per le italiane per arrivare a portare una quinta squadra nella prossima Champions League",