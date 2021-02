Good Vibes e Spain scrive Eva Padlock sul suo profilo Instagram da quasi 2 milioni di follower. Ma il cuore di una delle 'ombrelline' della Formula 1 e della MotoGP è tutto per la Juventus. Di Ronaldo, soprattutto. Fede bianconera e nazionalità ceca per la modella e ambasciatrice di Fashion Nova che è nata nello stesso Paese di Pavel Nedved, vice presidente della Juve. Un legame con i colori bianconeri che si rafforza di partita in partita, tra scatti in intimo... sempre più hot!



