L'attaccante dell'Alessandria Umberto Eusepi - autore di una doppietta nella gara vinta 2 a 0 contro la Juve Under 23 - è intervenuto in conferenza stampa alla fine del match: "Ci tenevo a vincere, era una partita importante e abbiamo avuto la carica dei tifosi. Dovevamo vincere per mettere pressione a chi sta davanti. Dedico la vittoria a mio padre e mio fratello che non vedo da un anno. Crediamo di poter vincere lo scontro diretto (contro il Como capolista ndr) che ci sarà tra tre partite".