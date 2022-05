Tra i cantanti che, questa sera, stanno partecipando alla finale diSong Contest, che si sta svolgendo a Torino, c'è anche Jeremie, in rappresentanza del Belgio. Oltre a cantare, Makiese è anche un calciatore professionista e gioca come portiere. Il cantante ha unito le due passioni e approfittato della sua presenza nel capoluogo piemontese per visitare lo Juventus Stadium, come documentato sui suoi social, e mandare un messaggio al connazionale Koni: "Ti auguro il meglio".