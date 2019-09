Dopo la chiusura del mercato, Eurosport ha stilato la classifica delle squadre di Serie A che meglio si sono comportate in questa finestra estiva. L’Inter prende 8 e vince anche questa classifica. Con gli acquisti di Godin, Lukaku, Sanchez, Barella e Sensi la società meneghina ha definitivamente lanciato la sfida alla Juve. I bianconeri, appunto, hanno mezzo voto in meno: nonostante gli acquisti di De Ligt, Danilo, Ramsey e Rabiot ed il mantenimento della rosa dello scorso anno ci saranno, ammonisce Eurosport, problemi di gestione dovute alle scelte drastiche da prendere, in campo e nel bilancio. Il Napoli chiude a 6,5 con i sogni James Rodriguez ed Icardi che sono rimasti tali.