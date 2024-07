Filipnon rientra nei piani dellaSecondo quanto riferito da Europsort, il futuro del serbo potrebbe essere in Turchia. Ilavrebbe avviato dei contatti con l'entourage del giocatore. Nei prossimi giorni potrebbero esserci dei nuovi contatti. In questa stagione il rendimento dell'esterno non è stato come quello della prima annata in bianconero. Solo quattro assist e nessuna rete segnata per l'ex, una stagione decisamente non all'altezza.