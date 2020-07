Brutte notizie per la Juventus in ottica mercato. Come riporta Eurosport, Ferran Torres avrebbe raggiunto l’accordo per diventare un nuovo giocatore del Manchester City. Ieri è andata in scena una riunione in ha partecipato l’agente del talento spagnolo e la dirigenza del club inglese, occasione in cui avrebbero limato i dettagli dell’operazione. Ora manca l’accordo tra le società. Intesa di mercato che se troverà conferma costringerà Fabio Paratici a cancellare il nome di Ferran Torres dalla lista degli obiettivi. L’esterno del Valencia classe 2000 è stato autore di un’ottima stagione, impreziosita da 6 gol e 7 assist.