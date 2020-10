Mentre la Juventus è impegnata domani pomeriggio contro lo Spezia nella 6^ giornata di campionato, diamo un'occhiata al Ferencvaros, prossima avversaria dei bianconeri in Champions League mercoledì sera. Campione d'Ungheria da due anni di fila, i biancoverdi sono anche la ex squadra di Davide Lanzafame, da noi intervistato un mese fa (in passato conosciuto come Videoton), unica altra formazione imbattuta: la sfida è terminata, col Ferencvaros in vantaggio col brasiliano Somalia e raggiunto nella ripresa su rigore.