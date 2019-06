L'Italia Under 21 sfida la Spagna nella prima sfida dell'Europeo Under 21. Calcio d'inizio alle ore 21.00.



CRONACA:



1' st. Inizia la ripresa



45' Termina il primo tempo



41' - A terra Nicolò Zaniolo che ha preso una botta alla testa. E' cosciente ma esce in barella e viene sostituito da Orsolini



36' - PARI ITALIA, CHIESA! Gran gol anche di Chiesa, che scappa sulla sinistra, entra in area e lascia partire un tiro che sorprende Simon, uscito a vuoto. L'Italia la riprende.



31' - Ci prova Mandragora da fuori, palla alta.



29' - Cross dalla sinistra, Zaniolo pericoloso ma Simon esce e travolge tutti.



20' - Ancora Spagna, questa volta con Soler pericoloso da fuori.



12' - Spagna vicina al raddoppio: Ceballos scatenato, vola sulla sinistra e mette in mezzo ma non arriva nessuno.



9' GOL SPAGNA: un tiro, un gol. Capolavoro di Ceballos che calcia dal limite e infila la palla all'incrocio dei pali.​



Italia Under 21-Spagna Under 21 1-1 LIVE



Marcatori: 9' p.t. Ceballos, 36' p.t. Chiesa



ITALIA (4-3-1-2): Meret; Calabresi, Mancini, Bonifazi, Dimarco; Barella, Mandragora, Lo. Pellegrini; Zaniolo (41' Orsolini); Kean, Chiesa.



SPAGNA (4-1-4-1): Simon; Martin, Vallejo, Merè, Aguirregabiria; Zubeldia; Oyarzabal, Fabian Ruiz, Soler, Ceballos; Borja Mayoral.​