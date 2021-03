Una gara che è già come una finale. Oggi c'è Italia-Spagna, seconda giornata del gruppo B dell'Europeo Under 21. Dopo il pari all'esordio con la Repubblica Ceca, gli Azzurrini sfidano la Spagna questa sera a Maribor. Il tutto senza gli squalificati Marchizza, Gabbia e Tonali. In campo dovrebbe andare Frabotta con Rovella: uno juventino presente e uno futuro.



PROBABILI FORMAZIONI

Italia-Spagna (in diretta tv su Rai Uno alle ore 21)



ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Del Prato, Ranieri; Zappa, Frattesi, Rovella, Pobega, Frabotta; Cutrone, Scamacca. All. Nicolato.



SPAGNA (4-2-3-1): Fernandez; Pipa, Guillamon, Cuenca, Miranda; Zubimendi, Villar; Brahim Diaz, Riqui Puig, Cucurella; Ruiz. All. De la Fuente.

Arbitro: Osmers (Germania).