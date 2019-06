C'è ancora speranza. L'Italia Under 21 rischiava di essere eliminata dall'Europeo già stasera, ma la vittoria della Danimarca sulla Serbia per 2-0 lascia tutto aperto. Tre gol di scarto sarebbero stati fatali per gli Azzurrini di Di Biagio, che sorridono anche per l'1-1 tra Austria e Germania e aspettano la sfida tra Francia e Romania in programma lunedì alle 21. All'Italia servirebbe il successo dei Bleus con almeno tre gol di scarto o la vittoria della Romania: un pareggio tra le due Nazionali ci condannerebbe.