L'Europeo Under 21 come vetrina sul futuro. Oggi è iniziata la manifestazione nella quale si mettono in mostra i migliori giovani del continente: talenti già affermati nei propri campionati o in cerca di rilancio, magari quei ragazzi che trovano poco spazio nel club e vogliono sfruttare al massimo l'opportunità di farsi notare. Riflettori accesi da parte della Juventus, che quando si parla di giovani di prospettiva è sempre attenta alle occasioni che può offrire il mercato.



Vediamo allora nella nostra gallery chi sono i giocatori dell'Europeo Under 21 che la Juventus seguirà con interesse