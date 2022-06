Il Ct della Nazionale italiana Under 19 ha convocato 27 giocatori per uno stage in programma da venerdì 3 a martedì 7 giugno al Villaggio Azzurro di Novarello. Nella lista di Carmine Nunziata presenti anche tre giocatori della primavera della Juventus: Mulazzi, Turicchia e Cerri.



Ecco l'elenco completo:



Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Jacopo Sassi (Atalanta), Gioele Zacchi (Sassuolo);



Difensori: Alessandro Circati (Parma), Diego Coppola (Hellas Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter),

Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Filippo Missori (Roma), Gabriele Mulazzi (Juventus), Edoardo Pieragnolo (Sassuolo), Riccardo Stivanello (Bologna), Riccardo Turicchia (Juventus);



Centrocampisti: Cesare Casadei (Inter), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Omar Isaias Delpupo (Cagliari), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuele Giovane (Atalanta), Justin Kumi (Sassuolo), Filippo Terracciano (Hellas Verona);



Attaccanti: Leonardo Cerri (Juventus), Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Napoli), Tomamso Baldanzi

(Empoli), Tommaso Mancini (L.R. Vicenza), Marco Nasti (Milan), Cristian Volpato (Roma).