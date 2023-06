Ci sono anche tre giovani giocatori dellatra idel CT Albertoper l'ultimo stage prima della partenza dell'per, dove è in programma l'di categoria. Il raduno si terrà ada lunedì 26 per poi terminare il 29 giugno, giorno in cui, dopo la necessaria cernita, sarà resa nota la lista dei 20 azzurrini scelti per le fasi finali del torneo.La nostra Nazionale è stata inserita nel gruppo A insieme a(si gioca lunedì 3 luglio alle 21),(6 luglio alle 18) e(9 luglio alle 18): le tre gare si disputano a Tà Qali (la prima e la terza al National Stadium; la seconda al Centenarium Stadium). L’altro girone, il gruppo B, è formato da Islanda, Grecia, Norvegia e Spagna. Le prime due dei gironi si qualificano direttamente alle semifinali in programma giovedì 13 luglio; la finale si gioca domenica 16 luglio.Di seguito l'elenco dei convocati.: Nicola Bagnolini (Bologna), Davide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone);: Christian Biagetti (Fiorentina), Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Werder Brema), Alessandro Dellavalle (Torino),, Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Riccardo Stivanello (Bologna);: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Roma),, Lorenzo Ignacchiti (Empoli), Luca Lipani (Genoa), Cher Ndour (Benfica), Riccardo Pagano (Roma), Niccolò Pisilli (Roma);: Luigi Cherubini (Roma), Luca D'Andrea (Sassuolo), Francesco Pio Esposito (Inter), Luca Warrick Daeovie Koleosho (Espanyol), Antonio Raimondo (Bologna),, Samuele Vignato (Monza).