Per l'ultimo test pre Europeo il ct dell'Italia Roberto Mancini in difesa ha deciso di puntare sulla coppia centrale della Juventus: Bonucci e Chiellini. Sono loro gli unici bianconeri che sono partiti dal primo minuto stasera contro la Repubblica Ceca ma dovrebbero essere anche i titolari per il debutto all'Europeo contro la Turchia tra una settimana. Il ct infatti stasera ha deciso di schierare la stessa formazione sulla quale punterà per la prima gara della competizione.