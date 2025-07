Europeo femminile, Girelli in goal: la situazione dell'Italia dopo due partite

AFP via Getty Images

Europeo femminile, in goal Cristiana Girelli

La Juventus , tramite il proprio sito ufficiale, aggiorna sulla partita di ieri sera dell'Italia femminile all'Europeo, sulla quale ha messo la firma anche l'intramontabile bianconera Cristiana Girelli con uno splendido goal "alla Del Piero".Dopo la preziosissima vittoria di misura ottenuta contro il Belgio, le Azzurre di Andrea Soncin non riescono ad andare oltre l'1-1 contro il Portogallo, ma mantengono viva la loro striscia di imbattibilità nel Gruppo B dell'Europeo e si avvicinano, soprattutto, alla qualificazione ai quarti di finale.

Le giocatrici bianconere in campo oggi

Contro la formazione lusitana è l'Italia a passare in vantaggio grazie alla splendida rete della nostra– in campo dal fischio d'inizio come– a venti minuti dal termine del match. Un goal che, unito a una grande prestazione, è valso alla numero 10 azzurra il premio di migliore giocatrice dell'incontro. Una rete, però, che non è bastata per ottenere i tre punti e l'aritmetica certezza del passaggio alla fase a eliminazione diretta del torneo in quanto il Portogallo è riuscito a trovare il pareggio a un giro di orologio dal novantesimo minuto.In caso di successo, infatti, anche l'Italia come la Spagna – vittoriosa addirittura per 6-2 contro il Belgio e, di conseguenza, sicura di un posto tra le migliori otto squadre d'Europa – sarebbe salita a quota 6 punti in classifica e l'ultima gara sarebbe valsa semplicemente il primato nel Gruppo B e le due squadre l'avrebbero giocata con la mente libera in quanto già certe della qualificazione ai quarti di finale.Tra le bianconere, nel corso della partita, sono scese in campo ancheNella giornata di oggi, martedì 8 luglio 2025, toccherà alle Nazionali del Gruppo C affrontare la seconda giornata di UEFA Women's EURO 2025.Una sola bianconera impegnata oggi con la propria Nazionale:. L'attaccante bianconera con la sua Danimarca – sconfitta all'esordio nel "derby" scandinavo contro la Svezia – se la vedrà alle ore 18:00 contro la capolista Germania, reduce dal successo per 2-0 contro la Polonia.