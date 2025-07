Europeo femminile, Alisha Lehmann ai quarti. Oggi in campo le azzurre

2024 Chris Ricco

Dal sito ufficiale della Juventus , gli aggiornamenti sulle giocatrici impegnate in questi giorni all'Europeo femminile in Svizzera.Si chiude con la terza vittoria in altrettante uscite la prima fase del campionato europeo della Norvegia - qualificatasi ai quarti di finale con un turno d'anticipo - che supera l'Islanda con il risultato di 4-2 nell'ultima giornata del Gruppo A. In campo dall'inizio fino all'intervallo la bianconerasostituita a fine primo tempo dal commissario tecnico.Accesso ai quarti di finale conquistato nei minuti di recupero dalla Svizzera che, grazie al pareggio per 1-1 contro la Finlandia agguantato agli sgoccioli dell'incontro, conquista un posto fra le prime otto del torneo. Per le padrone di casa in campo per tutta la durata della sfida, ingresso nel finale di gara invece per

Europeo femminile, le giocatrici della Juventus Women in campo oggi

Nella giornata di oggi, venerdì 11 luglio 2025, saranno le squadre del Gruppo B che affronteranno la terza e ultima giornata della fase a gironi di UEFA Women's EURO 2025.Tra le giocatrici della Juventus Women impegnate oggi ci saranno le azzurre che alle ore 21.00 affronteranno la Spagna. L'Italia è reduce dal successo di misura contro il Belgio nella prima uscita e il pari contro il Portogallo alla seconda giornata, due successi su due invece per le spagnole.