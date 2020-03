Stasera ci sarebbe stata Juve-Lione. Domani, Barcellona-Napoli. Iniziare così non è il massimo, ma è per calarsi subito nel problema: ci manca il calcio e tonerà, ma adesso va capire quando e come. Da Nyon, l'Uefa sta provando a salvare la situazione, anche se non può decidere quando e come si riprenderà a giocare. Nessuno, del resto, può in questo momento. Come muoversi? Spostare l'Europeo può fare qualcosa, ma fa pure perdere: 300 milioni. Ma sembra il sacrificio unico da fare, magari con l'aiuto delle Leghe nei confronti delle Federazioni.