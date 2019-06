La qualificazione dell'Italia Under 21 alle semifinali dell'Europeo casalingo si è complicata incredibilmente dopo la sconfitta contro la Polonia, inaspettata dopo il bel successo per 3-1 contro la Spagna. Ora, per conquistare il passaggio del turno, gli azzurrini devono battere il Belgio e sperare nella vittoria degli iberici contro la Polonia, ma con meno di tre gol di scarto, altrimenti sarebbe sorpasso in classifica. Uno scenario possibile, ma certamente ben più complicato rispetto a quanto ci si sarebbe aspettati.