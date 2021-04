Valentina Vezzali, ex campionessa della scherma e attualmente Sottosegretaria della Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, ha comunicato alla Figc che agli Europei potranno entrare i tifosi all'Olimpico. Nelle quattro partite che si giocheranno a Roma, lo stadio potrà riempirsi per un quarto della sua capienza. Questo provvedimento del Governo era essenziale perché la Uefa non togliesse alla Capitale la possibilità di ospitare gare della manifestazione.



IL COMMENTO DI GRAVINA - Così il presidente della Federcalcio: "L’Italia e Roma ci sono! L’ok da parte del Governo alla presenza di pubblico nelle gare di Roma per Euro 2020 è una splendida notizia. “Il messaggio che l’Esecutivo manda al Paese è di grande fiducia e di straordinaria visione. Una dimostrazione di coraggio da parte di quell’Italia che lotta contro la pandemia e allo stesso tempo lavora per ripartire in sicurezza, secondo un programma e un calendario chiari e definiti."