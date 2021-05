Agli Europei al via l'11 giugno parteciperà anche il Galles. C'era attesa per vedere se lo juventino Aaron Ramsey avrebbe passato anche l'ultima scrematura, da 28 a 26 uomini, effettuata dal c.t. Robert Page.E lo vedremo all'opera anche contro l'Italia nel girone. Ramsey peraltro è uno dei giocatori in probabile uscita dalla Juve.