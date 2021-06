La seconda giornata della fase a gironi di Euro 2020 è appena cominciata, con la partita tra Russia e Finlandia (uno scontro molto sentito per ragioni storiche tra i due Paesi) a San Pietroburgo. L'hanno spuntata i padroni di casa, in un match gradevole dal punto di vista agonistico ma ricco di sbavature tecniche: è stata però un'autentica delizia tecnica il gol del definitivo 1-0 firmato nei minuti di recupero del primo tempo da Aleksej Miranchuk, uno-due con capitan Dzyuba e mancino morbido sotto l'incrocio. Miranchuk è il primo giocatore dell'Atalanta a segnare in un grande torneo tra nazionali dai tempi di Caniggia, quando segnò con l'Argentina contro l'Italia nella famigerata semifinale dei Mondiali del 1990.

Le altre partite di oggi riguardano il gruppo dell'Italia: alle 18 Galles contro Turchia, alle 21 gli Azzurri contro la Svizzera.