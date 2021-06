Il messaggio social di Cristiano Ronaldo dopo la sconfitta contro il Belgio ieri nell'ottavo di finale degli Europei: "Non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo e abbiamo lasciato il torneo prima di quanto volevamo. Ma siamo orgogliosi del nostro percorso, abbiamo dato tutto per difendere il titolo di Campioni d'Europa e questo gruppo ha dimostrato di poter dare ancora tanta gioia ai portoghesi.I nostri tifosi hanno sostenuto in maniera incessante la squadra dall'inizio alla fine. Abbiamo corso e combattuto per loro, per essere all'altezza della fiducia che riponevano in noi. Non è stato possibile arrivare dove tutti volevamo, ma ecco il nostro sincero e profondo ringraziamento.Congratulazioni al Belgio e buona fortuna a tutte le squadre che restano nella competizione. Quanto a noi, torneremo più forti. Forza Portogallo!".