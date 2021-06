"Ivan Perisic è uno dei due giocatori europei ad aver preso parte ad almeno un gol in ciascuna delle ultime cinque edizioni dei grandi tornei internazionali (Mondiali ed Europei), insieme a Cristiano Ronaldo. Presenza."



Questo è un dato Opta che ben fotografa una caratteristica dell'esterno dell'Inter, in grado di esaltarsi quando rappresenta la propria Nazionale. Del resto, prima di inventarsi il gol del pareggio oggi in Croazia-Repubblica Ceca, aveva segnato tre anni fa il momentaneo pareggio nella finale dei Mondiali poi persa 4-2 con la Francia.