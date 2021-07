La Juventus echeggia nella testa del c.t. dell'Italia Roberto Mancini nella mattinata che porterà, in serata, alla sfida contro il Belgio di Monaco doi Baviera valida per i quarti di finale degli Europei. Sì perché i due grandi dubbi di formazione di Mancini, ben spiegati da Calciomercato.com, riguardano proprio due giocatori bianconeri.Il primo è Giorgio Chiellini (che formalmente, peraltro, è svincolato essendogli scaduto il contratto con la Juve da circa 36 ore) che ha lavorato in gruppo e ha recuperato al 100% dal fastidio muscolare al flessore accusato nella seconda partita del torneo, quella contro la Svizzera del 16 giugno. Ora rimangono gli ultimi dubbi.e affrontare insieme la macchina da guerra Romelu Lukaku. L'unico capace di fermare davvero Lukaku uomo contro uomo nella sua splendida stagione all'Inter è stato proprio Chiellini.Ad ogni modo, se il capitano juventino non dovesse farcela,, che contro l'Austria si è ben disimpegnato. Certo, Lukaku non è Arnautovic...L'altro dubbio riguardaFederico Chiesa.Il match con l'Austria potrebbe non aver detto l'ultima parola sul suo utilizzo dal primo minuto nel prosieguo di Euro 2020.