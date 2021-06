Nel nome di Christian Eriksen, che per fortuna dopo il malore si trova in condizioni stabili e coscienti, si sono giocati il secondo tempo di Danimarca-Finlandia e si sta disputando ora Belgio-Russia. E in entrambi i casi, si sono viste esultanze "condizionate" da quanto accaduto al centrocampista dell'Inter. Il finlandese Joel Pohjanpalo, dopo aver portato in vantaggio i finnici contro i danesi, ha bloccato subito la sua corsa di celebrazione. Nell'altra partita, dopo aver sbloccato il risultato, il belga (e interista) Romelu Lukaku è corso alla telecamera a urlare un augurio in olandese e un "ti voglio bene" in inglese.