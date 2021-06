Danimarca-Finlandia, stadio Parken di Copenhagen. Sul finire del primo tempo di questo match valido per il gruppo B degli Europei, il centrocampista danese Christian Eriksen si è accasciato a terra poco dopo aver toccato il pallone. Un malore che ha causato il tempestivo intervento dei sanitari della nazionale danese, che gli hanno praticato per oltre dieci minuti il massaggio cardiaco e tutte le operazioni per provare a rianimarlo. Nel mentre, i compagni di squadra di Eriksen si sono disposti a cerchio attorno a lui e ai sanitari per fare da "barriera visiva" e non far vedere la scena. Il giocatore interista è stato portato via dal campo in barella.

La partita è stata sospesa, intanto sono arrivate le prime rassicuranti notizie sulle sue condizioni

Ore 19.30: Come riporta Sky Sport, dall'Inter filtra "cauto ottimismo" sulle condizioni di Eriksen.