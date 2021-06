Un altro giorno di Europei allieta questo giugno calcistico. Oggi siamo partiti con Ucraina-Macedonia, a Bucarest. A decidere l'incontro l'uno-due micidiale firmato dalla premiata ditta Yarmolenko-Yaremchuk. Un 2-0 che è stato "mitigato" solo nel secondo tempo da Alioski. L'Ucraina del c.t. Shevchenko, che nel finale fallisce pure un rigore, porta a casa un 2-1 che le permette di vincere dopo il beffardo ko per 3-2 della gara contro l'Olanda. Per Pandev & co. una prestazione più che onorevole, ma la casella dei punti dice ancora 0.