Via alle Nazionali. I ritiri sono iniziati ormai da qualche giorno e le squadre si preparano per i prossimi impegni. Sono 19 i giocatori della Juventus convocati tra Europei (al via l'11 giugno) e Copa America. Di chi si tratta?



A liste complete spunta anche una classifica per club. Chi porta più squadre ai prossimi Europei? La Juve è quarta! La classifica nella nostra gallery.