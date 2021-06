Dopo che (escludendo le 5 autoreti) in questi Europei sono stati segnati finora 50 gol al termine delle prime due giornate, emerge una statistica strabiliante che rende onore alla Serie A: il campionato italiano è quello che ha segnato più gol finora nel torneo. Come riporta la Gazzetta dello Sport sono ben 18, ovvero il 36% della cinquantina totale sopra citata.

E qual è la squadra che ha messo a segno più reti per ora a Euro 2020? La Juventus! Sono 5 infatti i timbri bianconeri: 3 di Cristiano Ronaldo col Portogallo e uno a testa per Aaron Ramsey col Galles e Alvaro Morata con la Spagna.