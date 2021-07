Roberto Mancini, c.t. della Nazionale italiana vittoriosa agli Europei, ha così parlato al Quirinale al cospetto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: ​"Siamo orgogliosi di essere qui al Quirinale. Grazie al Presidente per essere stato il nostro primo tifoso, insieme ai tanti italiani che a Londra, Monaco, Firenze e Roma ci hanno incitato. Il Paese è finalmente tornato a festeggiare, siamo soddisfatti di aver dato tante emozioni, scrivendo una delle pagine più belle del nostro calcio. La vittoria la dedichiamo a tutti gli italiani. Faccio i complimenti a Matteo Berrettini, abbiamo sofferto con lui, siamo convinti che vincerà Wimbledon".​

Questo ha poi aggiunto Mancini ai microfoni di Sky Sport: "È iniziata adesso la festa, durerà per almeno quattro anni, per questo periodo di tempo saremo campioni d'Europa, siamo felicissimi. I ragazzi fanno bene a festeggiare: abbiamo lavorato duramente in questi anni. Dovevamo cercare di trovare qualche giovane che crescesse in fretta. Ci ha fatto piacere che Mattarella ci abbia detto che meritavamo di vincere anche prima dei rigori".