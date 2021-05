Il c.t. dell'Italia Roberto Mancini ha tante certezze e alcuni ballottaggi per decidere l'elenco completo dei 26 convocati per gli Europei in partenza l'11 giugno. Come racconta il Corriere della Sera, per l'attacco azzurro "balla un posto: Bernardeschi, a cui Mancini non ha mai rinunciato, o l’effervescente Raspadori, il nome nuovo come lo sono stati nella storia Paolo Rossi e Schillaci. Mica facile da decidere. Peraltro dietro c’è Nicolato, allenatore della Under 21, che aspetta impaziente: perché Raspadori è punto di riferimento degli azzurrini che puntano a fare bella figura all’Europeo di categoria arrivato alla soglia dei quarti. Raspadori, per la verità, potrebbe anche raddoppiare. Vedremo. La Sardegna cancellerà i dubbi del Mancio: pochi giorni e sapremo.".