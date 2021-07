Domani sera a Wembley l'Italia affronterà i padroni di casa dell'Inghilterra nella finale degli Europei, in un clima nel quale gli inglesi sono carichi a mille e pronti a esplodere nel loro mantra "it's coming home", la Coppa viene a casa (in quanto sono loro gli inventori del calcio).ed è una parodia di quel detto: "it's coming Rome", la Coppa viene a Roma, è il contro-mantra che qualcuno ha lanciato su Twitter. La supersfida si accende anche in questi particolari!