Il quadro dei quarti di finale degli Europei continua a definirsi. Dopo le vittorie ieri sera della Spagna ai rigori contro la Svizzera e dell'Italia per 2-1 contro il Belgio, oggi a Baku con lo stesso risultato la Danimarca ha appena superato la Repubblica Ceca e, nel nome di Eriksen, può continuare il suo sogno continentale: è semifinale!

I danesi mettono le cose subito in chiaro, con il vantaggio firmato Thomas Delaney di testa su corner battuto da Stryger-Larsen. Sul finire di primo tempo, ecco il raddoppio di Kasper Dolberg in spaccata su cross d'esterno di Maehle. La partita si riapre subito nella ripresa, con un altro cross, di Coufal, che trova una splendida girata volante di Patrick Schick, sufficiente però solo ad accorciare le distanze per i cechi.

Qui tutti i dati statistici sulla sfida tra Danimarca e Repubblica Ceca: