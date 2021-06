Il Galles si è qualificato agli ottavi di finale degli Europei grazie al secondo posto nel girone dell'Italia. Decisiva la vittoria sul Galles e il pareggio con la Svizzera maturati a Baku, ma in un certo senso anche la sconfitta solo per 1-0 subita all'Olimpico di Roma contro l'Italia, poiché per differenza reti la nazionale britannica è passata come seconda grazie alla differenza reti favorevole sulla Svizzera, che contro gli Azzurri aveva perso 3-0.

Oggi Ramsey su Instagram ha manifestato la sua gratitudine verso l'Italia con un Grazie Roma!