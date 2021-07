Juventus protagonista nella prima semifinale di EURO2020: nell'1-1 dei tempi regolamentari tra Italia e Spagna, le reti sono state messa a segno da due giocatori bianconeri, ovveroLa Juventus ha commentato così la serata sul proprio sito ufficiale: "C'è tanta,nelle competizioni internazionali che, da una parte all'altra dell'Oceano, stanno catalizzando l'attenzione dei tifosi. Ieri è stato un grande, grandissimo "derby" bianconero, la prima Semifinale di EURO2020 fra Italia e Spagna: in campo dall'inizio Bonucci, Chiellini e Chiesa, subentrati Morata e Bernardeschi. Ma non è tanto il tabellino delle presenze a contare, quanto il loro "peso": Chiesa e Morata hanno fissato lo score sull'1-1 con un gol fantastico di Fede, pareggiato da una zampata perfetta, al termine di un uno-due in velocità, di Alvaro. E poi la difesa perfetta di Chiello e Bonucci, e poi i rigori, splendidi, di Leo e Bernardeschi: fatale alla Spagna, purtroppo, proprio una parata di Donnarumma su Alvaro, ma l'episodio non cancella una grande partita per lui.In Finale dunque ci va l'Italia, mentre in Brasile non ci sarà Derby bianconero per l'atto conclusivo della Copa America: la Colombia di Cuadrado nella notte non ce l'ha fatta a raggiungere il Brasile di Danilo e Alex Sandro. Vince l'Argentina ai rigori (Juan ha messo a segno il suo), e va ad affrontare i verdeoro".