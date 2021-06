Frank De Boer, c.t. dell'Olanda attualmente impegnata agli Europei, ha speso parole di elogio nei confronti dell'Italia alla vigilia del match contro la Macedonia che chiuderà il girone C: "Finora è la nazionale che mi ha fatto la migliore impressione. Dopo la vittoria di ieri, però, la Germania è di nuovo tra le favorite. I tedeschi col Portogallo hanno giocato una partita perfetta, forse la migliore gara del torneo finora".



SU DEPAY AL BARCELLONA - "Per me è un sollievo. Forse questo gli dà una spinta in più per giocare ancora meglio. Abbiamo bisogno di Memphis al top della forma".