L'Italia calcistica è in attesa di conoscere i 26 convocati definitivi di Roberto Mancini per gli Europei al via fra dieci giorni. Il c.t. opererà infatti un doppio taglio rispetto all'elenco di 28 giocatori diffuso l'altroieri. L'annuncio ufficiale di Mancini avverrà in diretta tv nella trasmissione "Notte Azzurra", in onda stasera su Rai Uno e condotta da Amadeus.



Nella lista attuale dei 28 ci sono quattro giocatori della Juventus: Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi e Federico Chiesa. Già escluso l'ex Juve Moise Kean.