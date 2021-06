Nella seconda giornata della fase a gironi degli Europei, la Danimarca scende in campo al Parken di Copenhagen, stesso stadio dove sabato Christian Eriksen ha avuto il malore cardiaco, che per fortuna non ha avuto conseguenze tragiche. L'avversario è il Belgio di un commosso Lukaku. Da registrare per prima cosa il minuto di emozionante pausa dal match osservato al 10' (numero di maglia di Eriksen). In quel momento, il risultato era già di 1-0 per la Danimarca, scesa in campo con una motivazione davvero speciale e subito in vantaggio con gol di Poulsen. Ritmi forsennati per tutto il primo tempo, ma nella ripresa i danesi calano fisiologicamente e sale in cattedra l'enorme qualità belga: Thorgan Hazard prima concretizza un'azione meravigliosa in velocità, poi è il momento del fuoriclasse De Bruyne che col mancino da fuori area non lascia scampo a Schmeichel.

Finisce 2-1 per il Belgio, in testa al Gruppo B come da pronostici della vigilia. Danimarca inchiodata a zero punti. In mezzo, a quota 3, Russia e Finlandia.