Finale degli Europei a Wembley? Secondo Evelina Christillin la sede va confermata. Queste le parole di Christillin a margine di un evento al Museo Egizio: "Come consigliere della Uefa posso garantire che c’è grande senso di responsabilità. In questi mesi la Uefa è riuscita a far continuare i campionati e le coppe europee in piena sicurezza ed è in contatto continuo con il governo e le autorità sanitarie inglesi. Allo stato attuale direi che la sede della final four è l’Inghilterra, ma se non ci saranno le condizioni verranno valutate altre situazioni."