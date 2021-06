La Svezia si è qualificata agli ottavi di finale degli Europei. Di per sé non è una grossissima sorpresa, ma meno pronosticabile era vedere la nazionale scandinava passare come prima del girone, davanti alla Spagna. Ieri, nella decisiva vittoria svedese per 3-2 contro la Polonia, un ruolo importante è stato rivestito da Dejan Kulusevski, all'esordio agli Europei, che nel secondo tempo ha spaccato la difesa polacca in contropiede e ha servito due assist.