Gigi Buffon non è stato solo un giocatore leggendario per la Juventus, ma anche per la Nazionale, con cui ha vinto i Mondiali del 2006. Agli Europei invece Buffon è arrivato in finale nel 2012, non li ha mai vinti. In questa edizione vedrà da casa il suo giovane erede Donnarumma difendere i pali della porta azzurra. E in generale, tiferà con estrema passione per la sua Italia, da spettatore più che coinvolto. E in queste ore che precedono il match inaugurale contro la Turchia