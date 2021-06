di Nicolò Vallone

Abbiamo ormai messo in archivio la fase a gironi degli Europei e ci prepariamo, da dopodomani, ad assistere alla fase a eliminazione diretta. Possiamo quindi stilare un bilancio juventino di questa prima fase della competizione, che ha visto all'opera in tutto 12 giocatori bianconeri. Chi è andato meglio, chi è andato peggio, fatto sta che la Juve è una delle squadre più rappresentate della competizione. E le performance dei giocatori possono essere di interesse anche in vista di valorizzazioni o deprezzamenti sul mercato...



Facciamo il bilancio dei promossi, dei bocciati e dei "normali"