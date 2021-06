Le partite tra Inghilterra e Scozia non sono mai delle semplici sfide calcistiche, dato che su quel campo scendono secoli di storia, guerre, rivendicazioni identitarie e anche rivalità prettamente sportiva, non solo nel calcio. Ed essere a Wembley anche solo a sentire la sequela degli inni nazionali, dalle cornamuse di "Flower of Scotland" all'intonazione collettiva di "God Save the Queen", vale da solo un viaggio e un biglietto. Tuttavia sul campo le due nazionali hanno dato vita a un match bloccato, terminato col risultato di 0-0. L'Inghilterra non riesce ad allungare in testa al proprio girone, rimanendo a 4 punti insieme alla Repubblica Ceca, mentre la Scozia è a quota 1 insieme alla Croazia.