Europei 2032, l'Allianz Stadium è l'unico impianto che può ospitare le gare: il motivo

Getty Images



Europei 2032, i requisiti

San Siro e gli Europei del 2032

, avanguardia. Ecco che l'Italia si è assicurata insieme alla Turchia gli Europei di calcio che si terranno nel 2032. Tuttavia, nel nostro stato sono veramente pochi gli impianti che rispettano i criteri delineati dalla UEFA per poter ospitare una competizione di quel genere e, stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, l'unico nel nostro paese sarebbe proprio il fortino di proprietà della Juventus.Lo stadio della Vecchia Signora risulta infatti perfettamente conforme agli standard richiesti per ospitare eventi internazionali di tale portata, mettendo in evidenza la sua modernità e funzionalità. La sorpresa è rappresentata da uno degli stadi più storici del panorama italiano, da La Scala del mondo calcistico: lo stadio Meazza, San Siro.Lo stadio dove giocano Milan e Inter le gare casalinghe e che ospiterà la prossima cerimonia di apertura della Olimpiadi, stando sempre a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, non avrebbe i requisiti necessari per ospitare una competizione di questo genere richiesti dalla UEFA. Quindi soltanto l'Allianz Stadium nell'elenco. Tuttavia al momento questa potrebbe essere anche solo una suggestione, si avranno ulteriori notizie in seguito. La Juventus però con la costruzione dell'Allianz Stadium conferma ancora una volta progresso ed innovazione e si prepara ad ospitare una competizione storica come gli Europei di calcio.