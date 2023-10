JUDE BELLINGHAM

JAMAL MUSIALA

XAVI SIMONS

ANTONIO SILVA

ALEJANDRO BALDE

FLORIAN WIRTZ

BENJAMIN SESKO

GIORGIO SCALVINI

RASMUS HOJLUND

LEVI COLWILL

JOHAN BAKAYOKO

MILOS KERKEZ

ARTHUR VERMEEREN

EVAN FERGUSON

LUCAS GOURNA-DOUATH

WARREN ZAIRE-EMERY

OUSMANE DIOMANDÉ

ARNAU MARTÍNEZ

MATHYS TEL

ANDY DIOUF

ARDA GULER

BILAL EL KHANNOUSS

MARTIN BATURINA

JOAO NEVES

LAMINE YAMAL

Beccari

Becho

Brugts

Dragoni

Caicedo

Fowler

Kuhl

Fazer

Lopez

Paralluelo

Questa sera, presso il Teatro Cucinelli di Solomeo, è stata rivelata la lista dei finalisti per il titolo di European Golden Boy 2023. Questo prestigioso evento è il risultato di una collaborazione tra Brunello Cucinelli e il rinomato premio Tuttosport.La lista dei finalisti è composta dai primi 20 giocatori del Golden Boy Index, una classifica redatta da Football Benchmark, il partner per i dati e le analisi del premio. C'è un'eccezione degna di nota: Gavi, attualmente al quarto posto in questa classifica, è stato escluso dal regolamento poiché è già presente nell'albo d'oro del premio. Per completare la lista, sono state assegnate 5 wild card dalla redazione di Tuttosport.Ora spetta alla giuria internazionale, composta da 50 giornalisti provenienti da tutta Europa, il compito di eleggere l'Absolute Best 2023. Il nome del vincitore, insieme a quelli degli altri premiati, sarà annunciato in una conferenza stampa nel mese di novembre, in anticipo rispetto alla cerimonia di premiazione che si terrà iLa lista dei 25 finalisti riflette una straordinaria diversità, con rappresentanti da ben 16 diverse nazioni. La Francia guida la classifica con 4 giocatori, seguita da Spagna con 3, e Belgio, Germania, Inghilterra e Portogallo con 2 ciascuno. La Bundesliga e la Liga si distinguono con 5 candidati ciascuna, superando la Premier League con 4 finalisti e la Liga Portugal con 3. Quattro club possono vantare due giocatori tra i finalisti: Barcellona, Bayern Monaco, Benfica e Real Madrid.Da notare che il valore di mercato totale dei 25 finalisti supera il miliardo di euro, raggiungendo l'impressionante cifra di 1.171,8 milioni di euro.