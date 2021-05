Il Villarreal cancella la maledizione di quella semifinale di Champions League persa nel 2006 contro l'Arsenal e vince l'Europa League 2020-2021 ai calci di rigore contro il Manchester United, in quel di Danzica.

La finale è stata intensa ed emozionante, giocata sul filo della qualità tecnica e delle emozioni. Tutti i gol dei primi 120 minuti, tra regolamentari e supplementari, sono stati segnati nella prima ora di gioco: Gerard Moreno alla mezz'ora per il Villarreal, Edinson Cavani al decimo della ripresa per il Manchester United. Le zampate dei due giocatori offensivi simbolo delle due squadre. Un 1-1 giusto per l'agonismo visto in campo, che ha trascinato la sfida ai tiri dagli 11 metri. E anche la lotteria del dischetto si è trascinata all'infinito: dopo 20 rigori segnati senza neanche un errore, è toccato ai portieri sfidarsi. Rulli del Villarreal ha prima segnato sotto l'incrocio e poi ha parato il penalty del collega De Gea.

Paul Pogba è uscito dal campo a pochi minuti dalla fine dei supplementari, per far posto a James. Per l'ex centrocampista della Juve una prova in ombra, penalizzato anche da un impiego da vertice basso di centrocampo.

Unai Emery si conferma allenatore da Europa League: dopo le 3 conquistare col Siviglia, ecco la quarta personale.