La vendita dei biglietti per le tre finali delle competizioni UEFA, scrive calciomercato.com,Come di consueto, la maggior parte dei biglietti è stata assegnata ai tifosi delle squadre partecipanti e al pubblico generico. I biglietti non saranno venduti in base all'ordine di arrivo ma attraverso un'estrazione che verrà effettuata al termine del periodo di richiesta biglietti.Nel portale dei biglietti, i richiedenti possono scegliere se partecipare all'estrazione in ogni caso o solo se la loro squadra si qualifica. Per l'estrazione, la quota di biglietti sarà ripartita equamente tra questi due gruppi di richiedenti, tenendo conto del numero di domande ricevute all'interno di ciascun gruppo.