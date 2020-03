L’Uefa ha ufficialmente rinviato Siviglia-Roma e Inter-Getafe, andata degli ottavi di Europa League in programma domani. Ecco il comunicato ufficiale: “"A causa delle restrizioni ai viaggi tra Spagna e Italia imposte ieri dalle autorità spagnole, le partite della UEFA Europa League Siviglia-Roma e Inter-Getafe non si svolgeranno come previsto domani, 12 marzo 2020. Ulteriori decisioni sulle due partite saranno comunicate a tempo debito". La decisione arriva in seguito alla decisione della Roma di non volare per Siviglia, a causa del blocco dei voli proveniente dall’Italia imposto da governo spagnolo, e alla contrarietà del presidente del Getafe di partire per Milano a causa del Coronavirus (oltre che al dilemma dei voli).

As a result of the travelling restrictions between Spain and Italy imposed yesterday by the Spanish authorities, the following #UEL matches will not take place as scheduled tomorrow.